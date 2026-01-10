La Groenlandia vuole l' indipendenza | Né americani né danesi La replica a Trump e a Copenaghen

La Groenlandia manifesta la volontà di ottenere l’indipendenza, rifiutando l’influenza sia degli Stati Uniti sia della Danimarca. In risposta alle dichiarazioni di Donald Trump e alle crescenti tensioni geopolitiche nell’area artica, i partiti groenlandesi si uniscono per ribadire il loro desiderio di autonomia. Questa posizione riflette le ambizioni di una regione strategicamente importante e il suo diritto di decidere il proprio futuro.

Né americani, né danesi. I partiti groenlandesi prendono una posizione congiunta dopo le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che, in modo o nell'altro, vorrebbe impossessarsi della regione artica oggi sotto il controllo di Copenaghen. "Non vogliamo essere americani", hanno ribadito in una dichiarazione congiunta i leader dei cinque partiti groenlandesi rappresentati nel parlamento locale. È la risposta alle mire espansioniste americane. Trump, denunciano, vuole "fare un accordo con le buone" per poi avvertire che "se non lo facciamo con le buone, lo faremo con le cattive". "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi", hanno scritto i leader dei cinque partiti.

