La forza rivoluzionaria della comunicazione con i bambini e le bambine

La comunicazione con bambini e bambine rappresenta una risorsa fondamentale per le donne, offrendo spazi di crescita, ascolto e solidarietà. Attraverso un dialogo autentico e rispettoso, si costruiscono relazioni che rafforzano il senso di comunità e di empowerment femminile. Questa interazione diventa così un elemento chiave per promuovere cambiamenti sociali profondi, sottolineando come il dialogo con le più giovani possa essere un motore di trasformazione.

"La donna attinge dalla comunicazione con le bambine e i bambini molta della sua forza rivoluzionaria". Ho letto queste parole in una notte gelida dei primi giorni di un anno nuovo: a Milano un'inedita neve aveva ricoperto tutto e la città muta attendeva attonita nuove notizie su una pandemia mondiale. Una neonata mi scrutava con occhi vispi, fari in una delle infinite grandi sere del mondo. Mentre allattavo, il braccio sinistro modellato a culla, stringevo in una mano un ciclostilato del 13 ottobre 1972. Tre fogli bianchi scritti a macchina a Napoli, molti punti e poche virgole, italiano creativo nel puro stile delle Nemesiache, mitico gruppo femminista capitanato da Lina Mangiacapre: "Basta con l'identificazione del problema dei bambini come problema delle madri.

