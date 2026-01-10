Ecco un’introduzione adatta: Le anticipazioni de La Forza di una Donna dal 12 al 17 gennaio 2026 rivelano un episodio di tensione: Nezir Korkmaz, ex sequestratore di Bahar e dei suoi figli, si presenta alla festa per la circoncisione di Doruk. La scena promette momenti di forte emozione e incertezza, con Bahar alle prese con una difficile situazione che potrebbe cambiare gli equilibri della trama.

© US Mediaset Attimi di tensione nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Bahar si trova infatti in forte difficoltà quando Nezir Korkmaz, l’uomo che l’ha sequestrata per settimane insieme ai figli e a Sarp, si presenta alla festa per la circoncisione di Doruk. Anche in questo caso c’è di mezzo?irin: è lei che ha fatto recapitare al criminale l’invito, nell’ennesimo tentativo di sabotare un giorno felice nella vita della sorella. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 14.40. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026: Nezir si presenta alla festa per la circoncisione di Doruk

