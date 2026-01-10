Ecco un'introduzione adatta alle tue richieste: Le anticipazioni de

Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio in onda su Canale 5 è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 10 al 16 gennaio la dizi turca non mancherà di offrirci tanti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 16 gennaio. Il giorno della circoncisione di Doruk si avvicina e tutti sono impegnati nei preparativi. Qualcosa però rischia di rovinare la festa del bambino. Enver è esasperato dal comportamento di Sirin, e le chiede di andarsene al termine della cerimonia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 10 al 16 gennaio 2026: un imprevisto rovina la festa in onore di Doruk

