La Fiamma Olimpica arriva a Torino | percorso di 11 km strade coinvolte e modifiche alla viabilità

Domenica 11 gennaio, Torino accoglierà la Fiamma Olimpica proveniente da Milano-Cortina 2026, lungo un percorso di circa 11 km. Durante l’evento saranno adottate alcune variazioni temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza di partecipanti e cittadini. Di seguito, le strade coinvolte e le modifiche previste per gestire al meglio questa importante manifestazione.

A Torino domenica 11 gennaio arriverà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 e per questo si prevedono alcune modifiche alla viabilità. Sono previste limitazioni viabili lungo il percorso tra le 15.15 e 19.30 e comunque sino a cessate esigenze. Inoltre lungo il percorso si prevedono divieti di.

