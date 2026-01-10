L’album Panini dedicato alla cadetteria sta ottenendo un grande riscontro, con la sezione ’Best in town’ che si distingue per il suo colore azzurro. A Carrara, Nicola Schiavi torna in campo dopo l’assenza con il Mantova, confermandosi figura centrale della Carrarese. L’argentino, scelto anche come simbolo degli azzurri, rappresenta un elemento chiave nel successo di questa collezione di figurine.

La Carrarese ritrova Nicolas Schiavi, assente col Mantova, e uomo cardine della squadra. L’argentino non a caso è stato scelto anche come giocatore simbolo degli azzurri nel famoso album di figurine Panini che sta riscuotendo grande successo. A lui è stata dedicata una figurina nella speciale sezione “Best in town” che individua il giocatore più rappresentativo di ciascuna squadra di Serie B. “A Carrara si balla il tango” è l’eloquente aforisma che l’accompagna. "E’ una cosa che fa piacere – ha esternato il giocatore – ma finisce lì e non vale neppure la pena parlarne perché francamente non conta nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curiosità Grande successo dell’album Panini dedicato interamente alla cadetteria. La sezione speciale ’Best in town’ si tinge d’azzurro. A Carrara si balla il tango con Nicola Schiavi

Leggi anche: Il Napoli si regala un trofeo sotto l'albero: la Supercoppa Italiana si tinge d'azzurro

Leggi anche: Ariano Irpino si tinge di rosa: il 31 ottobre un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tema carissimo a Zhistorica. Sempre avuta una grande curiosità nell'approdondire il generico "milioni di morti per epidemie". E a ricercare sulle fonti originali si trovano sempre cose molto interessanti.Se restringiamo il campo al Nord America a nord del Me - facebook.com facebook

Ammetto di avere una grande curiosità. Certo, un ritorno ad un passato oggi anacronistico ma vorrei provarlo lo stesso. x.com