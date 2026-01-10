La conferenza della premier mostra un melonismo formato Balena bianca

La conferenza della premier ha rivelato un atteggiamento distante e distaccato, evidenziato da un tono sobrio e misurato. La narrazione si è aperta con le tre lettere che hanno segnato un’epoca, Msi, proseguendo con altre due, An, simboli di un passato politico ancora presente nel dibattito pubblico. Un approccio che ha suscitato riflessioni sull’eredità storica e sulle sfide attuali del panorama politico italiano.

Era cominciato tutto con le tre lettere famose: Msi. E' proseguito tutto con altre due lettere note: An. E' diventato tutto velocemente FdI, dopo una stagione tra FI e Pdl.

Meloni e la conferenza stampa, opposizioni 'bocciano' la premier: "Nessuna risposta sui problemi del Paese" x.com

L'intervento della premier in oltre tre ore di conferenza stampa annuale davanti ai giornalisti - facebook.com facebook

