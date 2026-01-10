La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 10 gennaio

Stasera, 10 gennaio 2026, alle 21.30 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di La città ideale, condotta da Massimiliano Orsini. Il programma si propone di esplorare come si evolveranno le città e le comunità del futuro, offrendo approfondimenti e ospiti che contribuiscono a riflettere sul tema. Un appuntamento dedicato a comprendere le sfide e le opportunità delle aree urbane di domani.

Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: "Come vivremo domani?". Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all'avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile.

La città ideale, da stasera in tv il nuovo programma con Massimiliano Ossini: anticipazioni e ospiti - Quali scelte urbanistiche, ambientali e sociali possono davvero migliorare la qualità della nostra vita? today.it

Stasera alle ore 21:20, in prima serata, in onda su Rai3, Massimiliano Ossini conduce la terza puntata di “La Città ideale” #10gennaio2026 #lacittàideale #MassimilianoOssini - facebook.com facebook

