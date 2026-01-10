La casa di infanzia di David Bowie sarà restaurata aperta al pubblico

La casa d’infanzia di David Bowie, situata nel sud di Londra, sarà sottoposta a un intervento di restauro e resa accessibile ai visitatori. L’annuncio è stato comunicato l’8 gennaio, in occasione del 79° compleanno dell’artista. Questo progetto mira a preservare e condividere con il pubblico un luogo legato alla vita e alla formazione del celebre musicista britannico.

La casa d’infanzia di David Bowie situata nel sud di Londra sarà restaurata e resa accessibile al pubblico: la notizia è arrivata l’8 gennaio, giorno nel quale l’artista avrebbe compiuto 79 anni. Nello stesso giorno, si è celebrato anche il decimo anniversario del suo ultimo album Blackstar, pubblicato due giorni prima della morte dell ‘icona del rock, scomparso a seguito di una lotta contro il cancro durata diciotto mesi. Il progetto dovrebbe essere completato alla fine del 2027 e sarà utilizzato per laboratori creativi e di competenze per i giovani, fungendo da “solida base per la prossima generazione” e insegnando fiducia e capacità comunicative nelle arti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La casa di infanzia di David Bowie sarà restaurata aperta al pubblico Leggi anche: Un grande omaggio a David Bowie al Concerto di Natale per la città Leggi anche: La Pietà di Giovanni Bellini restaurata da Venetian Heritage: l'opera torna visibile al pubblico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La casa d'infanzia di David Bowie nel sud di Londra apre al pubblico per laboratori creativi; La casa d’infanzia di David Bowie sarà aperta al pubblico; David Bowie, restaurata la casa d’infanzia: diventerà museo; Presto aperta al pubblico la casa d'infanzia di David Bowie. La casa d’infanzia di David Bowie sarà aperta al pubblico - La Heritage of London Trust, organizzazione benefica con sede a Londra, ha annunciato di aver acquistato la casa d’infanzia di David Bowie. rockol.it

David Bowie, la casa della sua infanzia sarà restaurata e aperta al pubblico. Ecco dove si trova - A dieci anni dalla scomparsa del Duca Bianco la casa verrà restaurata e aperta al pubblico entro il 2027, per diventare uno spazio di creatività e ispirazione per i giovani ... virginradio.it

La casa di infanzia di David Bowie sarà restaurata aperta al pubblico - La casa d’infanzia di David Bowie situata nel sud di Londra sarà restaurata e resa accessibile al pubblico: la notizia è arrivata l’8 gennaio, giorno nel quale l’artista avrebbe compiuto 79 anni. msn.com

David Bowie, la casa della sua infanzia sarà restaurata e aperta al pubblico. Ecco dove si trova A dieci anni dalla scomparsa del Duca Bianco la casa verrà restaurata e aperta al pubblico entro il 2027, per diventare uno spazio di creatività e ispirazione per i - facebook.com facebook

La Garante per l'infanzia si è recata nella casa famiglia per verificare le condizioni dei bambini e per informare che con l'inizio del nuovo anno prenderanno avvio le visite psicologiche x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.