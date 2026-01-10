La cantina della Gintoneria finisce all’asta | chiesti più di 5mila euro per la bottiglia più cara di Davide Lacerenza

La cantina di Davide Lacerenza, noto protagonista delle notti milanesi, è ora in vendita all’asta. La richiesta supera i 5.000 euro per la bottiglia più pregiata. Dopo recenti vicende giudiziarie, la collezione si sta progressivamente svuotando, segnando un cambiamento nella vita e nelle attività dell’imprenditore.

Fino a qualche mese fa era l’autoproclamato re delle notti milanesi. Ma ora che è finito travolto dalle inchieste giudiziarie, la cantina di Davide Lacerenza si svuota. Da venerdì 9 gennaio e fino al 30 dello stesso mese, è possibile aggiudicarsi gli alcolici di pregio che riempivano mensole e scaffali della Gintoneria, il locale di Milano dove i pm sospettano che Lacerenza e la compagna Stefania Nobile gestissero un giro di prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 500 bottiglie all’asta. Dal sito dell’Istituto vendite giudiziarie Monza e Brianza si può partecipare all’ asta telematica, che – scrive Repubblica – propone un catalogo di 200 lotti per un totale di circa 500 etichette e un valore complessivo stimato intorno ai 900 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

