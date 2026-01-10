La cantata anarchica per De Andrè in piazza Duomo
Domenica 11 gennaio, nel centro di Milano, si svolge un concerto autorganizzato per ricordare Fabrizio De Andrè in occasione del anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 1999. L’evento si terrà in Piazza del Duomo e rappresenta un momento di riflessione e rispetto per la figura e l’opera del cantautore italiano. Un’occasione per condividere un tributo sobrio e significativo nel cuore della città.
Domenica 11 gennaio nel cuore di Milano torna il concerto autorganizzato per ricordare Fabrizio De Andrè nell'anniversario della sua morte, avvenuta l'11 gennaio 1999. Il concerto - la Cantata anarchica per Fabrizio de Andrè - celebra i 27 anni dalla scomparsa del cantautore e poeta genovese.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli, flash mob in piazza del Plebiscito l’11 gennaio
Leggi anche: Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2026
La cantata anarchica per Fabrizio De Andrè a Napoli, flash mob in piazza del Plebiscito l’11 gennaio - Flash mob con canzoni e poesie per ricordare Fabrizio De André l'11 gennaio alle ore 20 in piazza del Plebiscito ... fanpage.it
Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André - L’evento collettivo dedicato a Fabrizio De André si svolgerà in contemporanea con numerose altre città italiane, tra cui Milano, Roma, Genova, Torino, ... napolivillage.com
Torna la Cantata Anarchica per Fabrizio De André: un canto collettivo ricordando Faber - Nuovo appuntamento a Genova con la Cantata Anarchica per Fabrizio De André, l'evento che coinvolge diverse città italiane rendendo omaggio all'indimenticabile poeta- genovatoday.it
Cantata Anarchica per Fabrizio De André Un grande raduno gratuito, senza palco, dove Napoli canta insieme a Faber. Piazza del Plebiscito • voci, strumenti e solidarietà Scopri come partecipare. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.