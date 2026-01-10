La calza più lunga del mondo attraversa Viterbo | le befane regalano sorrisi ad adulti e bambini | FOTO

A Viterbo, si è svolta l’inedita attraversata della calza più lunga del mondo, un evento che ha coinvolto grandi e bambini. Nonostante le previsioni meteo avverse, il cielo si è schiarito, creando un’atmosfera ideale per la tradizionale presenza delle befane. L’iniziativa ha regalato momenti di gioia e condivisione, sottolineando l’importanza delle tradizioni nel territorio.

Il meteo della mattina sembrava voler rovinare i piani per la seconda volta, ma alla fine il cielo si è aperto regalando il palcoscenico perfetto per la Befana. Dopo il rinvio forzato del 5 gennaio a causa della pioggia, Viterbo ha finalmente riabbracciato la sua tradizione più iconica: la calza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: La calza della Befana più lunga del mondo attraversa il cuore di Viterbo Leggi anche: Parte la ricerca delle befane e spazzacamini per la calza più lunga del mondo: tutte le informazioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Calza più lunga del mondo e la Befana 115 rinviate per maltempo; Calza più lunga del mondo e Befana 115 con incognita maltempo | orari percorso e viabilità; La calza della Befana più lunga del mondo attraversa il cuore di Viterbo; La calza più lunga a Santa Maria Eventi nel Cuoio. A Viterbo torna la Calza della Befana più lunga del mondo: l’evento imperdibile - La Calza della Befana più lunga del mondo torna ad animare Viterbo: 52 metri, 100 befane e 15 Fiat 500 storiche creano uno spettacolo unico per il 24° anno. siviaggia.it

Calza della Befana più lunga del mondo, confermata la presenza del Viterbo Chapter #9906 Harley-Davidson - Calza della Befana e Harley Davidson spinti da un unico motore: il cuore. etrurianews.it

Viterbo – Passaggio delle Befane e calza più lunga del mondo, occhio ai divieti di circolazione - Attenzione ai divieti in occasione dell'edizione 2026 della Calza della Befana più lunga del mondo, ... etrurianews.it

Le Befane di Viterbo sono pronte a sfilare con la calza più lunga del mondo. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #befana - facebook.com facebook

Weekend a Castiglione: mercatini, fiabe e la calza demografica più lunga d'Italia - Il Giunco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.