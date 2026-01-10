La Befana è arrivata anche a scuola calze per i bimbi di nido e materne

Anche quest'anno, la tradizionale visita della Befana ha coinvolto i bambini di nido e materne a Bondeno. Durante il rientro a scuola, ogni bambino ha ricevuto una calza, portando un momento di gioia e continuità alle attività scolastiche. Un gesto semplice che rafforza il senso di comunità e tradizione, accompagnando i piccoli nel passaggio tra le festività e il nuovo periodo scolastico.

Il rientro a scuola è stato più dolce per i piccoli alunni del nido e delle materne di Bondeno. La Befana, infatti, in questi giorni è passata in tutti i plessi a consegnare una calza a ogni bambino. Le calze sono state acquistate dal Comune insieme al Club vecchie ruote per i festeggiamenti.

