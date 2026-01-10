La Befana ci riprova in piazza Roma Ma non mancheranno i supereroi

La Befana torna a piazza Roma ad Ancona con l’evento “La Befana sotto l’albero”. Questa sera alle 17, bambini e famiglie potranno partecipare a un momento di intrattenimento e spettacolo dal vivo, pensato per i più piccoli. L’appuntamento offre un’occasione di svago e aggregazione, con la partecipazione speciale dei supereroi, in un’atmosfera coinvolgente e tranquilla.

Arriva " La Befana sotto l'albero " ad Ancona. Questo pomeriggio (ore 17) in piazza Roma è infatti previsto uno speciale evento dedicato all' intrattenimento e allo spettacolo dal vivo, dedicato in modo particolare ai più piccoli. Il programma inizierà con i saluti istituzionali dell'assessore Angelo Eliantonio e con l'apertura ufficiale della manifestazione alla presenza dell'amabile 'vecchina'. Subito dopo, alle ore 17.10, è prevista l'esibizione di Doisberto, con il suo 'Doisberto Street Show'. Si tratta di un originale spettacolo di strada che combina musica dal vivo, clownerie, visual comedy e tecniche circensi.

