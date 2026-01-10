La Befana arriva in piazza aiutata dai vigili del fuoco

La Befana è arrivata in piazza, accompagnata dai vigili del fuoco di Codigoro, portando un momento di gioia e sorrisi per i bambini. L’evento, svoltosi sabato 10, ha coinvolto la comunità locale, che ha potuto vivere un’occasione di convivialità e tradizione. La sindaca Sabina Alice Zanardi ha sottolineato l’importanza di questi momenti di condivisione, che rafforzano il senso di comunità e radicamento nelle tradizioni locali.

Per la gioia di tutti i bambini, la Befana non si è fatta attendere. Nella mattinata di sabato 10, scortata dai vigili del fuoco di Codigoro, "ha regalato emozioni e sorrisi a tutti - sottolinea la sindaca Sabina Alice Zanardi -. Dopo essersi affacciata sul balcone del Municipio, è intervenuto un.

