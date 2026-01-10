Kyiv rimane senza luce riscaldamento e acqua La risposta russa alla trattativa per la pace

Dopo una notte di bombardamenti russi, Kyiv si trova senza luce, riscaldamento e acqua, evidenziando la gravità della situazione. Questa situazione si inserisce nel contesto delle tensioni e delle risposte russe alla trattativa di pace in corso. In questo articolo, analizzeremo gli eventi recenti e le implicazioni di questi attacchi sulla vita quotidiana e sugli sforzi diplomatici.

Mosca usa il supermissile. Attacchi massicci, metà di Kiev senza luce e acqua - Intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari ... huffingtonpost.it

Raid russi a Dnipropetrovsk, più di un milione di famiglie senza acqua e luce - Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento dopo gli attacchi russi che nella notte hanno colpito le inf ... msn.com

