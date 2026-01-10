Koopmeiners blindato | la Juve chiude a ogni ipotesi

La Juventus conferma l'impegno nei confronti di Teun Koopmeiners, blindandolo da eventuali tentativi di mercato. La società ha deciso di chiudere ogni trattativa e di mantenere il centrocampista come elemento stabile nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. La volontà è consolidare la rosa e proseguire con stabilità, senza distrazioni né aperture verso altre soluzioni.

Nessuna distrazione, nessun fronte aperto. Teun Koopmeiners resta una colonna della Juventus e del progetto di Luciano Spalletti. Le voci provenienti dalla Turchia non trovano riscontri operativi. A Torino la linea è netta: Koopmeiners non è sul mercato e non si apre alcuna discussione in questa finestra. Le ipotesi di una proposta del Galatasaray – con formule temporanee e cifre sotto i 30 milioni – vengono considerate irricevibili. Per parlare, servirebbe una cessione definitiva e una base ben oltre i 40 milioni. Dal campo arrivano conferme. L’olandese non ha manifestato malumori né chiesto di partire: contratto lungo (2029), rendimento costante e piena centralità nello scacchiere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Koopmeiners blindato: la Juve chiude a ogni ipotesi Leggi anche: Koopmeiners Juve, Spalletti non chiude all’ipotesi: «Vederlo sempre lì dietro? Ci si può pensare, ma voglio dire una cosa su di lui» Leggi anche: La Juve non sbaglia: tris al Sassuolo e quarto posto blindato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Koopmeiners via dalla Juve subito", dalla Turchia sicuri: la formula dell'offerta - Il centrocampista olandese torna al centro delle voci di mercato con uno scenario clamoroso per gennaio Sarebbe dovuto essere il grande acquisto del mercato estivo 2024, il colpo da 60 milioni che avr ... msn.com

Koopmeiners, decisione sconcertante dopo Napoli-Juve - Momento davvero no per la Juve di Luciano Spalletti e tanti giocatori nel mirino, compreso l'olandese Teun Koopmeiners. diregiovani.it

Juventus, Cassano duro su Koopmeiners: "Inizia a prenderti responsabilità. Per 60 milioni..." - Visto che lui è un genio della lampada Koopmeiners, che poi quando va in Nazionale inizia a parlare. tuttomercatoweb.com

Juventus, la versatilità di Koopmeiners e la cura Spalletti https://www.calciostyle.it/serie-a/juventus-la-versatilita-di-koopmeiners-e-la-cura-spallettifsp_sid=1825140 di Filippo Scarsetto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.