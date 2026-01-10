Kim avverte Cina e Usa | la Corea del Nord non è il Venezuela

Kim avverte Cina e Usa che la Corea del Nord non è il Venezuela. Mentre Lee Jae Myung cercava di rafforzare i rapporti tra Seoul e Pechino e di coinvolgere Pyongyang nel dialogo internazionale, l’intervento militare statunitense in Venezuela e l’arresto di Nicolas Maduro rischiano di compromettere ogni possibilità di dialogo tra le parti. La situazione evidenzia le tensioni crescenti nel contesto geopolitico asiatico e globale.

