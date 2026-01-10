Kim avverte Cina e Usa | la Corea del Nord non è il Venezuela
Kim avverte Cina e Usa che la Corea del Nord non è il Venezuela. Mentre Lee Jae Myung cercava di rafforzare i rapporti tra Seoul e Pechino e di coinvolgere Pyongyang nel dialogo internazionale, l’intervento militare statunitense in Venezuela e l’arresto di Nicolas Maduro rischiano di compromettere ogni possibilità di dialogo tra le parti. La situazione evidenzia le tensioni crescenti nel contesto geopolitico asiatico e globale.
Se Lee Jae Myung era volato in Cina con l’intenzione di avviare un dialogo costruttivo con Xi Jinping per aggiustare le relazioni tra Pechino e Seoul, oltre che per riportare la Corea del Nord in un ipotetico tavolo diplomatico, ecco che il raid militare degli Stati Uniti in Venezuela – con tanto di rapimento del presidente locale Nicolas Maduro – rischia ora di compromettere ogni possibile dialogo. Kim Jong Un ha infatti preso appunti di quanto accaduto a Caracas, delle minacce di Washington, dei mezzi militari impiegati dagli Usa per rimuovere un leader avverso, e da questi ha rafforzato la sua più grande convinzione: guai a privarsi del nucleare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
