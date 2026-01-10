Kiev senza luce quasi 98mila famiglie

Nella regione di Kiev, circa 98.000 famiglie distribuite in 212 insediamenti sono attualmente prive di energia elettrica, secondo le autorità locali. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le sfide che molte comunità devono affrontare a causa delle interruzioni nell’approvvigionamento energetico. La mancanza di elettricità impatta la vita quotidiana di un numero considerevole di cittadini, sottolineando l’importanza di interventi per il ripristino dei servizi essenziali.

11.33 Quasi 98.000 famiglie in 212 insediamenti nella regione di Kiev sono senza elettricità, riferiscono le autorità locali. Le interruzioni sono dovute ai raid russi sulle infrastrutture energetiche e le riparazioni vanno a rilento a causa del maltempo, che causa poi altri danni. Diverse esplosioni sono state udite a Odessa, dove "droni russi hanno preso di mira un impianto industriale, nei pressi del porto". Non si registrano vittime, dicono media locali citando le autorità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Kiev, quasi 98mila senza elettricità Leggi anche: Kiev: un milione di famiglie senza luce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua; Kiev senza luce e acqua, il sindaco agli abitanti: “Se potete andatevene”; Guerra Ucraina, raid russi su Kiev e Leopoli: morti e blackout; Attacco a Leopoli: “Colpita dal supermissile”. Raid anche a Kiev. Kiev senza luce e acqua, il sindaco agli abitanti: “Se potete andatevene” - Bombardamenti russi sull’Ucraina, 4 morti e 19 feriti nella capitale. msn.com

Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: milioni di persone senza luce e riscaldamento - La Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e danneggiando ... fanpage.it

Mosca usa il supermissile. Attacchi massicci, metà di Kiev senza luce e acqua - Intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari ... huffingtonpost.it

Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua dopo gli attacchi notturni https://gazzettadelsud.it/p=2154139 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.