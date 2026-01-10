Kiev quasi 98mila senza elettricità

Nella regione di Kiev, circa 98.000 famiglie in 212 insediamenti sono attualmente prive di elettricità. Le autorità locali hanno comunicato questa situazione, che evidenzia le difficoltà causate dall’interruzione del servizio nel territorio. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano soluzioni per ripristinare la normale fornitura di energia alle comunità interessate.

11.33 Quasi 98.000 famiglie in 212 insediamenti nella regione di Kiev sono senza elettricità, riferiscolo le autorità locali. Le interruzioni sono dovutw ai raid russi sulle infrastrutture energetiche e le riparazioni vanno a rilento a causa del maltempo, che causa poi altri danni. Diverse esplosioni sono state udite a Odessa, dove "droni russi hanno preso di mira un impianto industriale, nei pressi del porto". Non si registrano vittime, dicono media locali citando le autorità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Kiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità

Leggi anche: Blackout in zona Giotto: pomeriggio senza elettricità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, Kiev devastata: attacco con 500 droni e 40 missili. Oltre un milione di case restano senza elettricità - Il nemico sta attaccando deliberatamente infrastrutture critiche e case», si legge nel post. ilmessaggero.it

Kiev, quasi 400 attacchi russi su Zaporizhzhia in 24 ore - Quasi 400 attacchi sono stati sferrati ieri dalle forze armate russe sulla regione di Zaporizhzhia dove si lavora senza sosta per ripristinare l'elettricità. ansa.it

#Ucraina appello del sindaco di Kiev: "La metà dei condomini di Kiev, quasi 6 mila, è attualmente senza riscaldamento a causa dei danni causati dal massiccio attacco nemico. Anche l'approvvigionamento idrico della città è interrotto". x.com

A MAR-A-LAGO TRUMP & PUTIN: L'ULTIMA OFFERTA A ZELENSKY PER SALVARE L’UCRAINA Donald sente lo zar prima e dopo l’incontro con l’ucraino - Colloqui decisivi per convincere Kiev a rinunciare al Donbass quasi tutto russificato, in cambio di gar - facebook.com facebook