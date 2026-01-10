Khloé Kardashian riporta in auge il completo maschile | il look è super glamour

Khloé Kardashian dimostra come il completo maschile possa essere reinterpretato con eleganza e naturalezza, conferendo un tocco glamour anche ai look più tradizionali. La sua capacità di combinare stile e sobrietà rende questa tendenza adatta a diverse occasioni, dimostrando che il fascino risiede nella semplicità e nella cura dei dettagli. Un esempio di come il guardaroba maschile possa essere valorizzato in modo contemporaneo e raffinato.

C’è qualcosa di estremamente studiato (e allo stesso tempo naturale) nel modo in cui Khloé Kardashian riesce a rendere glamour anche il più classico dei capi. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, che la ritrae davanti alla vetrina di Starbucks per un evento promozionale degli snack proteici del suo marchio Khloud, l’imprenditrice e fondatrice di Good American sceglie un look che parla la lingua del potere – il completo sartoriale – ma con un twist ironico e ultra femminile. Il look di Khloé Kardashian: il completo sartoriale diventa protagonista. Il protagonista assoluto è un power suit grigio dal taglio maschile, composto da blazer oversize doppiopetto e pantaloni ampi, morbidi, che sfiorano la scarpa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Khloé Kardashian riporta in auge il completo maschile: il look è super glamour Leggi anche: “Siete fantastiche, grazie per la cena. Sono onorata”: Britney Spears felice e sorridente al pigiama party con Kim e Khloé Kardashian – IL VIDEO Leggi anche: La Befana del vigile, il Vespa club riporta in auge gli anni Quaranta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Celebrity Corner Today’s star: Khloe Kardashian What do you think about her transformation Istanbul | Estetica Istanbul - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.