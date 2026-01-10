Kayode torna nel mirino | Juve e Inter si sfidano

Kayode torna al centro dell’attenzione: Juventus e Inter si contendono il suo trasferimento. Il giovane talento nigeriano, che si occupa principalmente della fascia destra, sta attirando l’interesse delle principali squadre italiane. La sua situazione di mercato si sta definendo, con le due big pronte a valutare le prossime mosse. Resta da capire quale sarà la destinazione finale di Kayode e come evolverà questa sfida tra le due squadre.

Un derby di mercato prende forma sulla fascia destra. Michael Kayode è finito nel mirino delle big italiane e il suo nome rimbalza con forza tra Torino e Milano. Il terzino classe 2004, oggi al Brentford, è diventato un punto fermo in Premier League e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Juventus lo segue con attenzione, ma deve fare i conti con l'interesse concreto dell' Inter, pronta a inserirsi. Il nodo è economico. La valutazione viaggia attorno ai 27 milioni di euro e il club inglese, al momento, non ha intenzione di aprire a una cessione. Tradotto: per riportare Kayode in Serie A servirà un'offerta pesante.

