Kayode torna in Serie A? L’esterno italiano classe 2004 brilla in Premier e la Juventus prepara l’assalto estivo nonostante la resistenza inglese. La ricerca del nuovo padrone della fascia destra della Juventus sposta il suo baricentro nuovamente oltremanica, puntando i riflettori su un talento cristallino che il nostro calcio ha colpevolmente lasciato partire e che ora sta brillando intensamente in Premier League. Secondo quanto riportato da TMW, il nome cerchiato in rosso per la prossima stagione risponde a quello di Michael Kayode. Il terzino destro classe 2004, italiano di origini nigeriane attualmente in forza al Brentford, si è imposto come una vera rivelazione nel campionato più competitivo del mondo, guadagnandosi i galloni di titolare fisso grazie a prestazioni costanti di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kayode torna in Serie A? La Juve insidiata da un’altra big italiana. La reazione del Brentford ed il valore dell’ex Fiorentina

