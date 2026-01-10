Kayak nella giungla e imprese alpinistiche | al Miela il racconto di avventure incredibili

Da triesteprima.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la 14ª edizione, portando a Trieste racconti di avventure in montagna, kayak nella giungla e imprese alpinistiche. La rassegna propone film che illustrano le sfide e le emozioni legate allo sport outdoor, offrendo uno sguardo approfondito sulle esperienze di esploratori e atleti. Un’occasione per apprezzare le storie di natura e avventura, in un contesto di grande rispetto e sobrietà.

Il Banff Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Trieste. L’appuntamento è per mercoledì 04 marzo 2026, presso il Teatro Miela. Il tour. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Le incredibili avventure della gatta Victoria Camilla, la micia viaggiatrice che scompare da Monza per ritrovarsi a Bologna

Leggi anche: Al Miela il musical che stravolge le regole della sessualità: è Il Gioco di Ruolo, ecco la seconda parte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.