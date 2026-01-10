Kayak nella giungla e imprese alpinistiche | al Miela il racconto di avventure incredibili

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la 14ª edizione, portando a Trieste racconti di avventure in montagna, kayak nella giungla e imprese alpinistiche. La rassegna propone film che illustrano le sfide e le emozioni legate allo sport outdoor, offrendo uno sguardo approfondito sulle esperienze di esploratori e atleti. Un’occasione per apprezzare le storie di natura e avventura, in un contesto di grande rispetto e sobrietà.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.