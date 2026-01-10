Kayak nella giungla e imprese alpinistiche | al Miela il racconto di avventure incredibili
Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la 14ª edizione, portando a Trieste racconti di avventure in montagna, kayak nella giungla e imprese alpinistiche. La rassegna propone film che illustrano le sfide e le emozioni legate allo sport outdoor, offrendo uno sguardo approfondito sulle esperienze di esploratori e atleti. Un’occasione per apprezzare le storie di natura e avventura, in un contesto di grande rispetto e sobrietà.
Il Banff Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Trieste. L’appuntamento è per mercoledì 04 marzo 2026, presso il Teatro Miela. Il tour. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
