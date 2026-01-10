Kate Middleton giaccone country chic e anello da 36.000 euro

In occasione del suo 44º compleanno, Kate Middleton ha condiviso su Instagram un video che celebra i benefici della natura e il percorso di resilienza personale, superando una difficile prova legata alla salute. La clip riflette il suo impegno nel trasmettere messaggi di speranza e gratitudine, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita e sulle sfide affrontate.

Kate Middleton ha pubblicato su Instagram un nuovo video in occasione del suo 44esimo compleanno. La clip è un'esaltazione dei benefici della natura e un ringraziamento per averla aiutata a superare la prova più difficile, quella del cancro. Alberi, fiumi, foglie, il sole hanno avuto un effetto positivo sulla Principessa del Galles che ha voluto rendere grazie per essere ancora viva. Ma c'è un altro aspetto del video di Kate che non è passato inosservato. Kate Middleton, il giaccone di Barbour che tutte le invidiano. Nella clip compare anche Kate Middleton. Si potrebbe dire che è un dialogo tra lei e la natura.

