Kartodromo del Bicocca Village il Comune chiede e ottiene altri 312mila euro | Non è uno sport nessuno sconto

Il Comune di Milano ha richiesto e ottenuto un finanziamento di 312 mila euro per il Kartodromo del Bicocca Village. Tuttavia, secondo le autorità, il progetto non rientra tra le attività di interesse generale e non beneficia di agevolazioni previste per impianti culturali, assistenziali, sanitari o sportivi. La questione evidenzia la distinzione tra investimenti pubblici e le finalità delle strutture sportive non riconosciute come di interesse pubblico.

Milano, 10 gennaio 2026 – Non è un’opera di interesse generale. E di conseguenza non possono essere applicati i valori di favore riservati a impianti costruiti per finalità culturali, assistenziali, sanitarie e sportive. Doppia vittoria del Comune. Per questo, il Comune ha battuto cassa con i proprietari del centro commerciale Bicocca Village, chiedendo 312mila euro in più di oneri per la costruzione nel seminterrato della pista multilivello Hollywood dedicata agli appassionati di go-kart. il provvedimento, che ha alzato la cifra da 614.703,72 a 927.258,24 euro, è stato impugnato al Tribunale amministrativo sia da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy sgr, titolare fino al 30 settembre 2020 del complesso immobiliare nella periferia nord, sia da Kryalos sgr, società di gestione del risparmio che l’ha acquisito poco più di cinque anni fa (inserendolo nel fondo Arcimboldo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kartodromo del Bicocca Village, il Comune chiede e ottiene altri 312mila euro: “Non è uno sport, nessuno sconto” Leggi anche: Kryalos sgr, chiuso il nuovo finanziamento da 40 milioni di euro per conto di Fondo Arcimboldo, proprietari Bicocca Village e Gate a Milano Leggi anche: Il IX municipio approva un bilancio da 25 milioni di euro. Ma ne chiede altri 20 al Comune

