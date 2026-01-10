N’Golo Kanté potrebbe tornare in Italia la prossima stagione, con un'eventuale trasferimento in Serie A. Il centrocampista francese, libero da vincoli contrattuali, rappresenta un interessante rinforzo a centrocampo per le squadre italiane. Questa possibilità apre nuove prospettive per il mercato europeo e per il ruolo di Kanté nel panorama calcistico italiano.

Possibile ritorno in Europa per N’Golo Kanté in vista della prossima stagione con il centrocampista francese che potrebbe arrivare in Serie A. Il mediano, ora in forza all’Al-Ittihad in Arabia Saudita, potrebbe rappresentare un importante colpo a centrocampo per una squadra italiana che sta valutando il suo arrivo a costo zero. Calciomercato, Kanté verso l’arrivo in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1991, Kanté è prossimo dal compiere 35 anni ed è a pochi mesi dal termine del suo contratto con l’Al-Ittihad. Il francese, con ogni probabilità, farà parte della spedizione della nazionale di Didier Deschamps ai prossimi mondiali che si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada con l’opportunità che possa trattarsi dell’ultima grande manifestazione da vivere con la Francia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kanté in Serie A, colpo a zero: che rinforzo a centrocampo

