Juventus Women parla Lenzini | Rispetto allo scorso anno siamo molto cresciute dal punto di vista mentale

Lenzini, calciatrice della Juventus Women, ha commentato i progressi della squadra rispetto allo scorso anno, sottolineando un importante miglioramento dal punto di vista mentale. Questa crescita rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di sviluppo e nelle performance della squadra, evidenziando un impegno costante nel rafforzare la mentalità e la determinazione del gruppo.

Juventus Women, Lenzini svela: «Rispetto allo scorso anno siamo molto cresciute dal punto di vista mentale». Le sue parole Martina Lenzini, difensore della Juventus Women e della Nazionale, analizza l'imminente sfida di Supercoppa contro la Roma. Ecco le sue parole a Tuttosport. RICOMINCIARE SUBITO PER UN TITOLO «Personalmente la vivo come una cosa molto stimolante .

