La Juventus cerca rinforzi per l’attacco e i nomi fatto negli ultimi giorni sono stati numerosi: Pellegrino, Almada, Castro, Dzeko e Gudmundsson. Dzeko e Gudmundsson possibili nomi dalla Fiorentina Recentemente la Juve ha individuato in Albert Gudmundsson della Fiorentina il vice Yildiz perfetto. L’attaccante viola sta vivendo una stagione complicata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, tutti i possibili nomi per l’attacco a Gennaio

