Juventus tutti i possibili nomi per l’attacco a Gennaio

Da ilprimatonazionale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. Tra i nomi più discussi ci sono Pellegrino, Almada, Castro, Dzeko e Gudmundsson. La società analizza attentamente le possibilità per individuare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra e migliorare le prestazioni nel prosieguo della stagione.

La Juventus cerca rinforzi per l’attacco e i nomi fatto negli ultimi giorni sono stati numerosi: Pellegrino, Almada, Castro, Dzeko e Gudmundsson. Dzeko e Gudmundsson possibili nomi dalla Fiorentina Recentemente la Juve ha individuato in Albert Gudmundsson della Fiorentina il vice Yildiz perfetto. L’attaccante viola  sta vivendo una stagione complicata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

