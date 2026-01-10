Juventus tutti i possibili nomi per l’attacco a Gennaio
La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. Tra i nomi più discussi ci sono Pellegrino, Almada, Castro, Dzeko e Gudmundsson. La società analizza attentamente le possibilità per individuare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra e migliorare le prestazioni nel prosieguo della stagione.
La Juventus cerca rinforzi per l’attacco e i nomi fatto negli ultimi giorni sono stati numerosi: Pellegrino, Almada, Castro, Dzeko e Gudmundsson. Dzeko e Gudmundsson possibili nomi dalla Fiorentina Recentemente la Juve ha individuato in Albert Gudmundsson della Fiorentina il vice Yildiz perfetto. L’attaccante viola sta vivendo una stagione complicata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Secondo La Gazzetta dello Sport Mateo Pellegrino avrebbe convinto tutti alla Continassa La Juventus starebbe studiando una proposta creativa per l'estate in modo da soddisfare la richiesta da 25-30 milioni del Parma
Anno 2017, tutti a favore della #VAR, tranne la #Juventus, perché contrari all'onestà nel calcio!!!! - La Repubblica parla di "malcelata insofferenza dei bianconeri per la nuova tecnologia" - Il Corsport sottolinea che ci siano "più consensi che critiche fino a quest x.com
