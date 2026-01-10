juventus si apre la pista ferreira carrasco

Sul fronte mercato, la Juventus valuta diverse opzioni per il ruolo di vice Kenan Yildiz. Secondo Fabrizio Romano, su YouTube, tra le possibili scelte emerge anche il nome di Yannick Ferreira Carrasco. La società potrebbe considerare questa soluzione come opportunità per rafforzare la rosa, mantenendo un profilo di livello internazionale. La trattativa, al momento, resta in fase di valutazione e monitoraggio.

Carrasco nuova idea per il vice Yildiz Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato del mercato della Juventus e ha fatto un nome nuovo: Yannick Ferreira Carrasco per il ruolo di vice di Kenan YIdiz: “ Posso raccontarvi però che un’opportunità per il mercato della Juventus e non solo della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

