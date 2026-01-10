Juventus Romano Il Liverpool non vuole dare Chiesa in prestito
Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, il Liverpool non intende offrire un prestito per Federico Chiesa. La Juventus, invece, preferisce un acquisto definitivo, evitando formule temporanee. La trattativa tra le parti si concentra dunque su un trasferimento a titolo definitivo, con l’obiettivo di rafforzare la rosa bianconera. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che rappresenta un elemento importante nel mercato estivo della Juventus.
Chiesa: niente prestito, solo acquisto L’esperto di mercato Fabrizio Romano su Youtube ha fatto il punto della trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. “ Volevo aggiungere qualcosa su Federico Chiesa. È stata nostra notizia durante questa settimana l’intenzione della Juve manifestata a Liverpool e agli agenti di iniziare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
