Juventus | Luiz in crisi

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in prestito al Nottingham Forest, sta vivendo un momento difficile. Dopo l’obbligo di riscatto condizionato, il suo impiego sotto la guida di Sean Dyche è stato limitato, con poche presenze da titolare e poche partite che superano i 45 minuti. La sua situazione riflette le difficoltà di inserimento e continuità nel campionato inglese, sollevando dubbi sul suo futuro in Premier League.

Douglas Luiz è in crisi al Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, ceduto in prestito la scorsa estate con obbligo di riscatto condizionato (circa 25 milioni più bonus), non ha trovato spazio e continuità sotto Sean Dyche: solo 8 presenze da titolare in Premier League, con poche partite da almeno 45

