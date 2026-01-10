Juventus | Koopmeiners pilastro bianconero

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese di 27 anni, è diventato un elemento fondamentale per la Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera considera il suo ruolo strategico e ha dichiarato l’incedibilità del giocatore, nonostante le offerte provenienti da club esteri come il Galatasaray. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento importante nel progetto tecnico della squadra.

Teun Koopmeiners è incedibile per la Juventus. Il centrocampista olandese, 27 anni a febbraio, è diventato un pilastro assoluto del progetto di Luciano Spalletti, e la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di cederlo nonostante le sirene dall'estero (Galatasaray in testa). Il primo motivo è tattico: Koopmeiners è il motore

