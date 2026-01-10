La Juventus monitora attentamente le proprie strategie di mercato, con particolare attenzione alla posizione alle spalle di Kenan Yildiz. Dopo una prima parte di stagione intensa per il giovane attaccante, la società valuta le opzioni disponibili, mantenendo viva l’idea di rinforzare il reparto offensivo. La situazione attuale riflette un approccio ponderato, volto a consolidare la rosa senza fretta, in attesa del momento più opportuno per intervenire.

La Juventus si muove, osserva, aspetta il momento giusto. E soprattutto ragiona su una casella diventata improvvisamente scoperta, quella alle spalle di Kenan Yildiz, spremuto oltre il previsto in una prima parte di stagione che lo ha reso centrale, forse troppo, nel progetto tecnico. Da qui nasce un’idea che ha il sapore del ritorno, ma anche quello di una scommessa calcolata: Federico Chiesa. Un nome che alla Continassa non è mai diventato passato del tutto. Un nome che torna, ma non alle stesse condizioni. I contatti esplorativi con l’entourage dell’esterno azzurro hanno riaperto uno scenario che fino a qualche settimana fa sembrava lontano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, il vice Yildiz prende forma: Chiesa resta un'idea viva

