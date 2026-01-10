Juventus | Chiesa trattative in corso

La Juventus sta definendo i dettagli del possibile ritorno di Federico Chiesa. La trattativa con il Liverpool prevede un prestito oneroso di 8-10 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla Champions League. La cifra complessiva stimata si aggira tra 25 e 30 milioni di euro. La decisione finale dipenderà dalle condizioni e dagli accordi tra le parti.

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus entra nella fase decisiva. La dirigenza bianconera ha presentato una formula concreta al Liverpool: prestito oneroso da 8-10 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League (valore stimato intorno ai 25-30 milioni totali). La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiesa, trattative in corso Leggi anche: Juventus, Musmara “Contatti in corso tra l’Inter e Chiesa” Leggi anche: Calciomercato Napoli, ipotesi Dodò e Chiesa! La doppia rivelazione sulle possibili trattative Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Juve, i retroscena dell'operazione Chiesa-bis: il sogno azzurro e due problemi da risolvere; Tensione in casa Roma: Gasperini vede la dirigenza; Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Calciomercato Juve, tutto su Chiesa: il ritorno dal Liverpool e le parole di Spalletti. Juventus, Daniel Maldini prima alternativa a Chiesa per l’attacco - In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è sempre Federico Chiesa, per cui si sogna un ritorno a Torino. calcioatalanta.it

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Chiesa, Maldini, Holm, Gomez e Ferguson - Calciomercato, borsino di oggi 10 gennaio 2026: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma per Kessie, Raspadori, Chiesa, Dodò, Kim, Frattesi e non solo. sport.virgilio.it

Chiesa alla Juventus si fa solo per 10 milioni, è il giorno di Raspadori alla Roma? - La trattativa tra Juventus e Liverpool per Federico Chiesa tiene banco sui principali quotidiani sportivi: l'affare si può chiudere con un'offerta da 10 mln ... eurosport.it

Calciomercato 2026: ritorni clamorosi e trattative in corso!

#Juventus is working to reach an agreement with Federico #Chiesa. The player has already expressed his approval to return. The parties are in contact to find a financial agreement. Via Mirko Di Natale - facebook.com facebook

@juventus, non solo Chiesa: si valutano anche Gudmundsson, Maldini e Carrasco x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.