Juve Spalletti al centro del progetto | si lavora al rinnovo

La Juventus si sta preparando a definire il proprio futuro, concentrandosi sul rinnovo di Luciano Spalletti. La società, alla Continassa, ha chiaro l’obiettivo: Spalletti rappresenta il cuore di un nuovo progetto a lungo termine, non una soluzione temporanea. La scelta mira a consolidare la stabilità e a costruire una squadra competitiva, con un occhio attento alla pianificazione e alla crescita del club.

La Juventus accelera sul futuro. Alla Continassa l’orientamento è netto: Luciano Spalletti non è una soluzione ponte, ma il perno di un nuovo ciclo. Dopo poco più di due mesi di lavoro, il tecnico ha convinto per risultati, gestione dello spogliatoio e identità di gioco. Per questo il confronto sul futuro, inizialmente previsto a fine stagione, è stato anticipato. L’idea è aprire subito un progetto strutturato, con continuità tecnica e decisionale. Sul tavolo c’è una proposta chiara: prolungamento fino al 2028. Una scelta che segna una discontinuità rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da cambi frequenti in panchina e soluzioni temporanee. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

