La Juventus valuta diverse alternative per rinforzare il reparto offensivo, con attenzione alle opzioni nazionali a causa delle difficoltà riscontrate nel mercato estero. In questo contesto, cresce l’interesse per un profilo già affermato in Serie A, considerato come possibile soluzione interna alla rosa. La strategia del club mira a trovare un equilibrio tra qualità e affidabilità, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato.

La Juventus stringe il cerchio sul mercato offensivo. Le opzioni estere si complicano e alla Continassa prende quota il piano alternativo, con profili già rodati in Serie A. I contatti internazionali non hanno prodotto accelerazioni: le piste che portano a Kevin Schade e Mikkel Damsgaard del Brentford, a Simon Adingra del Sunderland e a Yannick Carrasco dell’ Al Shabab restano in salita per costi e incastri contrattuali. Di conseguenza, salgono le quotazioni delle soluzioni “italiane”. Se l’operazione Chiesa non dovesse sbloccarsi, il primo nome in lista è Daniel Maldini, seguito da Albert Gudmundsson della Fiorentina, entrambi monitorati come alternative immediate e sostenibili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, estero in salita: cresce l’ipotesi Maldini

