Juve Cremonese Conceicao resta in forte dubbio Chi al suo posto? I possibili sostituti

Per la sfida tra Juventus e Cremonese, la presenza di Conceicao è in forte dubbio a causa di un infortunio. In caso di assenza, la squadra dovrà valutare i possibili sostituti, considerando opzioni che garantiscano equilibrio e rendimento. La decisione sarà determinante per la strategia di formazione e il ruolino di marcia in vista della partita di lunedì.

Juve Cremonese, Conceicao ancora a parte e in forte dubbio per il match di lunedì. Spalletti dovrà sciogliere le riserve in davvero poco tempo.. Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: si avvicina l'inizio del girone di ritorno per la Juventus. Dopo una prima parte di stagione vissuta intensamente, i bianconeri sono chiamati a confermare i progressi mostrati finora per consolidare la propria posizione in classifica. Il prossimo ostacolo sul cammino della Vecchia Signora porta il nome della formazione grigiorossa. I bianconeri si stanno preparando per affrontare la Cremonese, squadra contro cui era cominciato il percorso in panchina di Luciano Spalletti. Verso Juve-Cremonese: le opzioni di Spalletti e le condizioni di Conceicao e Kelly; La doppietta di Kean, Conceição super e tanto altro Serie A Enilive; Conceiçao recupera per Sassuolo-Juventus? Le condizioni del portoghese dopo l'infortunio e chi può giocare al suo posto; Juve, missione recupero per Kelly e Conceicao. Le chance di rientro contro la Cremonese. Juventus, dalla Continassa: recuperato Kelly, le ultime su Conceicao - Juventus al lavoro alla Continassa verso la Cremonese: Kelly torna in gruppo e punta la convocazione, Conceição resta in dubbio e Spalletti valuta i ballottaggi sulla trequarti.

Verso Juve-Cremonese: le opzioni di Spalletti e le condizioni di Conceicao e Kelly - Tornata al successo in maniera convincente sul campo del Sassuolo, la Juventus si prepara a chiudere il programma della prima giornata di ritorno ospitando la Cremonese nel Monday Night. msn.com

Juventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio - Juventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio Come riferisce Gazzetta, Luciano Spalletti ha concesso ieri un giorno di riposo alla squadra, ma ... tuttojuve.com

#Juve, prosegue la preparazione contro la #Cremonese Le ultime dalla Continassa x.com

Batti un colpo se ci sarai per Juve-Cremonese!!! Fino alla fine - facebook.com facebook

