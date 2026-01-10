Jonathan Ross l’agente ICE che ha sparato a Renee Nicole Good ha ripreso l’omicidio

Nella giornata di ieri è stato diffuso un nuovo video che documenta l’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis, avvenuta per mano dell’agente ICE Jonathan Ross. Il filmato riprende in modo diretto e dettagliato quanto accaduto, contribuendo a chiarire i fatti e a fornire ulteriori elementi di riflessione sul caso.

Nella giornata di ieri, è diventato di pubblico dominio un altro video che mostra l’esatto momento dell’uccisione di Renee Nicole Good, a Minneapolis, da parte di un agente dell’ ICE, Jonathan Ross. Si tratta di un filmato diverso da tutti quelli che stanno circolando da giorni: ad averlo realizzato, infatti, è stato proprio lui. Il video ha una durata di circa quarantasette secondi e mostra Good a bordo del proprio SUV, in una strada del quartiere residenziale di Powderhorn, dove gli agenti dell’ICE stavano svolgendo un’operazione anti immigrazione. La vittima era un’attivista, e si stava occupando di tenere d’occhio le attività dell’agenzia in città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

