Jolo, caccia ai 3 punti contro il Montignoso.

Jolo si prepara alla sfida contro il Montignoso, consapevole di un girone di ritorno più impegnativo. Le squadre che inizialmente ci avevano sottovalutato ora ci affrontano con maggiore determinazione, rendendo ogni partita più difficile. È importante mantenere concentrazione e continuità per ottenere i punti necessari e migliorare la posizione in classifica.

"Mi aspetto un girone di ritorno impegnativo, perché anche le squadre che all’inizio ci hanno forse sottovalutato adesso ci conoscono e ci affronteranno con tutt’altro piglio. Noi però siamo fiduciosi, la squadra sta bene. E vogliamo dimostrarlo anche nella prossima gara". Il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, ha così fatto il punto in vista del match di campionato di domani, il diciassettesimo del torneo di Promozione, che vedrà gli uomini di mister Luigi Ambrosio affrontare il Montignoso al Fantaccini. Un incontro che prenderà il via alle 14:30. Di fronte ci saranno due società protagoniste in Prima Categoria nella scorsa annata, che si ritrovano per la seconda volta al piano superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

