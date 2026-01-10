Jolo caccia ai 3 punti contro il Montignoso
Jolo si prepara alla sfida contro il Montignoso, consapevole di un girone di ritorno più impegnativo. Le squadre che inizialmente ci avevano sottovalutato ora ci affrontano con maggiore determinazione, rendendo ogni partita più difficile. È importante mantenere concentrazione e continuità per ottenere i punti necessari e migliorare la posizione in classifica.
"Mi aspetto un girone di ritorno impegnativo, perché anche le squadre che all’inizio ci hanno forse sottovalutato adesso ci conoscono e ci affronteranno con tutt’altro piglio. Noi però siamo fiduciosi, la squadra sta bene. E vogliamo dimostrarlo anche nella prossima gara". Il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, ha così fatto il punto in vista del match di campionato di domani, il diciassettesimo del torneo di Promozione, che vedrà gli uomini di mister Luigi Ambrosio affrontare il Montignoso al Fantaccini. Un incontro che prenderà il via alle 14:30. Di fronte ci saranno due società protagoniste in Prima Categoria nella scorsa annata, che si ritrovano per la seconda volta al piano superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Calcio: Gli avenzini ospitano il settimello, i montignosi di scena a grezzano contro il luco. Promozione: San Marco a caccia del bis, Montignoso in cerca del riscatto
Leggi anche: CALCIO Promozione: domenica trionfale per le squadre apuane, doppietta di bertuccelli e gol da 3 punti di bordin. Impresa del Montignoso che cala il poker contro il Cubino. Grande vittoria per la San Marco con il Forte dei Marmi
Jolo, caccia ai 3 punti contro il Montignoso.
Jolo, caccia ai 3 punti contro il Montignoso - "Mi aspetto un girone di ritorno impegnativo, perché anche le squadre che all’inizio ci hanno forse sottovalutato adesso ... lanazione.it
Lo Jolo a Montelupo: in palio tre punti d’oro - Per lo Jolo, sta per chiudersi quello che in ogni caso è stato un anno straordinario, tra il salto in... lanazione.it
Natale festaJOLO. . "La cometa è come una piccola stella che illumina il cammino, un dono speciale che arriva per farci sognare e ricordare che ogni momento, anche il più breve, è pieno di magia". - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.