John Elkann affittuario a casa di nonna assume i domestici di donna Marella | Le tecniche con cui ha evaso le imposte

John Elkann, attuale affittuario della casa di nonna Marella Caracciolo, avrebbe assunto i domestici di donna Marella, coinvolti in presunte pratiche di evasione fiscale. La residenza svizzera di Marella, moglie di Gianni Agnelli e nonna di Elkann, sarebbe stata teatro di un continuo movimento di persone. Questa vicenda apre un focus sulle modalità con cui sarebbero state evase le imposte, evidenziando un possibile collegamento tra la famiglia Elkann e questioni finanziarie di rilievo.

