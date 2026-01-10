John Elkann affittuario a casa di nonna assume i domestici di donna Marella | Le tecniche con cui ha evaso le imposte
John Elkann, attuale affittuario della casa di nonna Marella Caracciolo, avrebbe assunto i domestici di donna Marella, coinvolti in presunte pratiche di evasione fiscale. La residenza svizzera di Marella, moglie di Gianni Agnelli e nonna di Elkann, sarebbe stata teatro di un continuo movimento di persone. Questa vicenda apre un focus sulle modalità con cui sarebbero state evase le imposte, evidenziando un possibile collegamento tra la famiglia Elkann e questioni finanziarie di rilievo.
Dentro e fuori la casa svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli e nonna di John Elkann, ci sarebbe sempre stato un gran via vai di gente. Poco importa se lei, almeno secondo gli inquirenti, stesse in realtà trascorrendo i suoi ultimi anni di vita senza quasi mai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
