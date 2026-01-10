’Jella Lepman’ in mostra libri per ragazzi

Lunedì è stata annunciata l’apertura della mostra dedicata a Jella Lepman, intitolata

Mercoledì è stata annunciata l’inaugurazione, il 14 gennaio, presso la sala della Partecipanza Agraria, alle ore 17.30, della mostra " Jella Lepman - Fateci cominciare dai bambini. Libri come ponti ". "La proposta – recita il comunicato – si articola in una formazione inerente iniziative e attività di IBBY (International Board on Books for Young People), organizzazione internazionale no-profit, con un ‘focus’ particolare sulla figura della fondatrice Jella Lepman. Partendo dalla mostra, l’attività proposta prevede una parte formativa e una parte laboratoriale ispirata alle attività di IBBY per la promozione dell’editoria di qualità, a garanzia dei diritti ai buoni libri e alla lettura come strumento di dialogo e conoscenza reciproca, a partire dai bambini e ragazzi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

