Jannik Sinner cede ad Alcaraz nella poco attendibile esibizione di Seul tra risate e sorrisi

A Seul, Jannik Sinner ha affrontato Carlos Alcaraz in un'esibizione all’Inspire Arena. L’incontro, caratterizzato da un’atmosfera rilassata e amichevole, ha visto i due tennisti scambiarsi colpi in un contesto poco competitivo. Un evento che ha offerto un’occasione di confronto e di svago, senza l’obiettivo di assegnare punti o classifiche, ma piuttosto di condividere un momento di sport e cordialità.

Uno spettacolo a tutti gli effetti all'Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud. È questo lo spirito che ha caratterizzato l'esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si sono ritrovati in campo a 55 giorni dalla finale di Torino, ma con un'atmosfera decisamente diversa. Se anche le partite non ufficiali del Six Kings Slam avevano mantenuto un certo agonismo, in questa occasione entrambi hanno privilegiato lo show, tra sorrisi, risate e colpi fuori copione. Per la cronaca, ad imporsi è stato Alcaraz con il punteggio di 7-5 7-6(6), approfittando di un Sinner poco incisivo nei momenti chiave, soprattutto sulle numerose palle break avute a disposizione.

