Dopo aver conquistato il titolo femminile della WWE al Main Event di Saturday Night lo scorso novembre, Jade Cargill ha condiviso un momento di vicinanza con il suo team, affermando: “Quando abbiamo scattato quella foto mi sono sentita in famiglia”. La sua vittoria ha rappresentato un traguardo importante, inserendola tra le protagoniste di un panorama wrestling in continua evoluzione, dove anche le ex star dell’AEW hanno lasciato un segno con quattro titoli detenuti.

Dopo che Jade Cargill ha sconfitto Tiffany Stratton diventando campionessa femminile della WWE al Main Event di Saturday Night lo scorso novembre, quattro ex star dell’AEW hanno detenuto un titolo nella promotion con sede nel Connecticut. CM Punk e Cody Rhodes detengono attualmente i titoli mondiali più importanti della WWE, mentre Ricky Saints era campione NXT all’epoca, e dopo che Cargill ha schienato Stratton, ha posato con ciascuna ex star dell’AEW nel backstage. Durante una recente intervista con “Hall of Fame”, a Cargill è stato chiesto della foto con Punk, Rhodes e Saints, spiegando che il momento è stato speciale perché ogni campione era uno dei suoi amici più cari che l’hanno aiutata a raggiungere la vetta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jade Cargill: “Quando abbiamo scattato quella foto mi sono sentita in famiglia”

