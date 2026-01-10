Italians | l’arena di hockey delle Olimpiadi a Milano ha un buco nella pista l’Nhl farà giocare i propri professionisti?

La pista di hockey su ghiaccio di Milano Santa Giulia, sede delle prossime Olimpiadi invernali, presenta un problema strutturale che preoccupa gli organizzatori. La presenza di un buco nella superficie potrebbe influenzare lo svolgimento delle competizioni. Si discute ora se l’NHL autorizzerà i propri professionisti a partecipare, garantendo così la qualità e la regolarità delle gare.

E’ allarme rosso per la pista di hockey su ghiaccio di Milano Santa Giulia dove si terranno le prossime gare delle Olimpiadi invernali. La competizione di hockey su ghiaccio femminile si svolgerà dal 5 al 19 febbraio, mentre il torneo maschile si svolgerà dall’11 al 22 febbraio. Venerdì sera, alla Santagiulia Arena di Milano, ancora in fase di allestimento, si è giocata una partita tra giocatori professionisti italiani su ghiaccio morbido, ben al di sotto degli standard della Nhl. Il quadro che ne è uscito è stato desolante, a partire dal breve ritardo nel primo tempo per sistemare una grande buca formatasi davanti a una delle porte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Italians”: l’arena di hockey delle Olimpiadi a Milano ha un buco nella pista, l’Nhl farà giocare i propri professionisti? Leggi anche: Milano-Cortina, la denuncia dagli Usa: “La pista da hockey nella nuova arena è più corta rispetto agli standard NHL” Leggi anche: Olimpiadi, c’è un buco nel ghiaccio: sospeso per diversi minuti il primo match di hockey all’Arena Santa Giulia di Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nasce l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi: domani 9 gennaio le prime partite di hockey. L'Italia sotto esame, le stelle Usa fanno i capricci - Tra sabato e domenica le Milano Hockey Finals assegneranno lo scudetto e la Coppa Italia: biglietti accessibili, il campo di gioco è in regola ma più corto rispetto agli standard di riferimento nordam ... corriere.it

Road to Milano Cortina 2026: il debutto della Santa Giulia Ice Hockey Arena - La newsletter di avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali. adnkronos.com

Hockey, inaugura la Milano Santa Giulia Arena: chissà se le Olimpiadi faranno rinascere la passione di 102 anni fa - Nel 1924 la nascita dell'Hockey Club Milano e i primi 7 scudetti, poi fu l’epoca dei «ragazzi di via Piranesi», quindi dell’impegno di Milan e Inter prima del Saima e della crisi ... milano.corriere.it

ARENA...Sponsor ufficiale Nazionale Italiana NUOTO #costumidabagnodonna - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.