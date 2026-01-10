Italiano | Dopo la finale di Supercoppa il Bologna si è un po’ imborghesito dobbiamo riprendere il ritmo di prima

Dopo la finale di Supercoppa, il Bologna ha mostrato alcune difficoltà nel riprendere il ritmo abituale. Durante l’intervento a Sky Sport, Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio contro il Como, sottolineando l’importanza di ritrovare la continuità e la fluidità del gioco, elementi fondamentali per il prosieguo della stagione. La squadra ha ancora margini di miglioramento per tornare a esprimersi ai livelli desiderati.

Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio maturato contro il Como, Vincenzo Italiano ha così analizzato la prestazione dei suoi. Le parole di Italiano. A Sky Sport: «In larga parte siamo tornati ai nostri standard; per lunghi tratti della partita ho rivisto nuovamente concentrazione e qualità nel palleggio. Alcuni segnali erano già emersi contro l'Atalanta, oggi c'è stata una conferma. Non dobbiamo però cadere nell'errore di restare in inferiorità numerica, soprattutto contro una squadra capace di gestire bene il possesso come il Como.» «Alla fine, l'eurogol di Baturina non ci ha permesso di conquistare la vittoria, ma sono emersi segnali positivi di risveglio dalla mia squadra.

