Italia ondata di gelo dai connotati rarissimi in questo secolo

Quest'inverno in Italia si distingue per un'ondata di gelo e neve di intensità insolita nel contesto degli ultimi decenni. Gli eventi climatici estremi, come le abbondanti nevicate e le temperature molto rigide, rappresentano una rarità nel nostro Paese, dove i cambiamenti climatici stanno modificando le consuete dinamiche stagionali. Questa situazione evidenzia l'importanza di monitorare e comprendere le variazioni climatiche che influenzano il territorio italiano.

È sicuramente un' inverno d'altri temp i: freddo, neve e gelo che hanno colpito e insistono ancora sul nostro Paese fanno parte di un clima che adesso è ampiamente cambiato ed eventi del genere sono sempre meno frequenti sull'Italia, almeno in maniera così massiccia ed estesa. Minime ampiamente sottozero. È stata soprattutto la nottata di giovedì 8 gennaio ad aver fatto registrare il picco del gelo anche se il maltempo adesso insiste ancora al Centro-Sud con nuovi fenomeni nevosi anche a quote bassissime. Dai -23°C dell'Altopiano di Asiago ai -9°C di Prato, una cifra considerevole se si pensa che la città toscana è in pianura, al gelo anche delle zone alpine con i -20°C di Livigno, -9°C di Courmayeyr, fino a -14°C a Bolzano e -12°C a Trento.

