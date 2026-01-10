Italia ferma? Non è colpa mia Meloni una premier per caso
In un contesto di sfide economiche e industriali, la gestione delle crisi come quella dell’Ilva e del settore auto rappresenta questioni complesse per il governo italiano. La Premier Meloni sottolinea le difficoltà e le responsabilità condivise, evidenziando come molte problematiche siano frutto di fattori esterni o di situazioni ereditate. Questa analisi offre una panoramica chiara e obiettiva delle sfide attuali affrontate dall’Italia senza ricorrere a sensazionalismi.
La crisi Ilva «è il dossier più complesso che abbiamo ereditato, nessun governo ha saputo trovare soluzioni stabili», la crisi dell’auto è colpa del green deal europeo ma «lo stiamo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
