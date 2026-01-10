Irst e trasferimento del laboratorio di diagnostica Cisl | Serve un progetto chiaro di integrazione con l' Ausl

Il trasferimento del laboratorio di diagnostica dell’IRST di Meldola solleva preoccupazioni sulla continuità dei servizi e sulla tutela dell’eccellenza scientifica. La Cisl sottolinea l’importanza di un progetto chiaro e condiviso che favorisca l’integrazione con l’Ausl, garantendo un futuro sostenibile e il mantenimento delle attività di ricerca e diagnosi, fondamentali per la salute pubblica e per la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Allarme per un Irst ’decapitato’. Ugolini interroga la giunta regionale - La capogruppo di Rete Civica Elena Ugolini, già candidata a presidente della Regione, chiede chiarimenti alla giunta dell’Emilia Romagna se risultano veritiere alcune segnalazioni che vorrebbero ... ilrestodelcarlino.it

