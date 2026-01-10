Iran Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti Cresce la repressione mentre la protesta dilaga
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a offrire supporto ai manifestanti iraniani, che continuano a protestare per le loro libertà. Mentre la repressione si intensifica nel paese, le tensioni aumentano e la situazione resta in evoluzione. La posizione americana sottolinea l’interesse internazionale nel rispetto dei diritti civili in Iran.
“Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti iraniani. Lottano per la libertà”. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Usa Donald Trump su Truth. Intanto – nonostante il blackout di internet e un bilancio di diversi morti e migliaia di arresti – il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una protesta giunta ormai al suo quattordicesimo giorno, che per numeri e portata non ha precedenti negli ultimi tre anni. Qualche analista inizia a parlare di “rivoluzione”, quasi a voler sottolineare che “stavolta è diverso” rispetto alle scorse mobilitazioni. Tanto che il regime ha deciso di alzare la posta minacciando la forca per tutti i rivoltosi in quanto “nemici di Dio”, mentre la Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei ha posto i pasdaran in uno stato di allerta persino più elevato di quello adottato per la guerra dei 12 giorni con Israele, a giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
